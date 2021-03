കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശവുമായി ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ്. സാരി ഉടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കാല് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് ബംഗാളി സംസ്‌കാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാല് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ മമത ബര്‍മുഡ ധരിച്ച് വരുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദിലീപ് ഘോഷ് നടത്തിയ പരാമര്‍ശവും വിവാദമായിരുന്നു.

അവര്‍ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ബംഗാളി സംസ്‌കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാരി ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ കാല് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുചിതമാണ്. ആളുകള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഞാന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്- ദിലിപ് ഘോഷ് ന്യായീകരിച്ചു. അധികാരത്തിനോട് മത്ത് പിടിച്ച മമത സഹതാപ വോട്ടുകള്‍ നേടാനായി നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ദിലിപ് ഘോഷിന്റെ പ്രസ്താവന ബംഗാളില്‍ വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭാസന്മാരാണ് ബംഗാളില്‍ അധികാരത്തില്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു തൃണമൂല്‍ നേതാവ് മെഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ പ്രതികരണം. ശിവസേന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുര്‍വേദിയും പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ബി.ജെ.പിയുടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും മാനസിക പാപ്പരത്വവുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.

