കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളിലെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ പലയിടത്തും അക്രമം. നന്ദിഗ്രാമില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരേ കല്ലേറുണ്ടായി. നന്ദിഗ്രാമിലെ സതേന്‍ഗരാബി മേഖലയില്‍വെച്ചാണ് വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കല്ലേറില്‍ വാഹനവ്യൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുണ്ടായി. സുവേന്ദു അധികാരിയും മറ്റുള്ളവരും പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

അതിനിടെ, നന്ദിഗ്രാമില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബെഖൂട്ടിയയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഉദയ് ദുബെ എന്ന ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനെയാണ് മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. അതേസമയം, മരണത്തിന് പിന്നില്‍ തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭീഷണിയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉദയിനെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും ഇതാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. എന്നാല്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാക്കള്‍ ഇത് നിഷേധിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്‌നാപുരിലെ കേശ്പുരില്‍ തൃണമൂല്‍ പ്രവര്‍ത്തകനെ ഒരു സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നു. തൃണമൂല്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫീസിന് മുന്നില്‍വെച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തകനായ ഉത്തം ഗോലുയ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ ബിജെപിയാണെന്ന് തൃണമൂല്‍ ആരോപിച്ചു.

നന്ദിഗ്രാമിലെ ചില പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ ബിജെപിയുടെ പോളിങ് ഏജന്റുമാര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. മൊയ്‌നയില്‍ തൃണമൂല്‍ ഏജന്റിനെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മര്‍ദിച്ചു. കേശ്പൂരില്‍ ബിജെപി ഏജന്റിന് നേരേ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആക്രമണവുമുണ്ടായി. ബിജെപി നേതാവ് തന്മയ് ഘോഷിന്റെ കാര്‍ അക്രമിസംഘം തകര്‍ത്തു.

മമത ബാനര്‍ജി മത്സരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം ഉള്‍പ്പെടെ 30 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. പലയിടത്തും അക്രമസാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കേന്ദ്ര സേനയെ അടക്കം സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

