കൊല്‍ക്കത്ത : അസമിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ഇന്ന്. അസമില്‍ 39 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബംഗാളില്‍ 30 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധയും നന്ദിഗ്രാമിലേക്കാണ്. ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയും ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന നന്ദിഗ്രാമിലാണ് ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്നത്.

ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌നാപുര്‍ ജില്ലയിലെ നന്ദിഗ്രാം എല്ലാ കാലത്തും ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മണ്ഡലമായിരുന്നു. അധികാരി കുടുംബത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നന്ദിഗ്രാമില്‍ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ബംഗാളിലെ 34 വര്‍ഷം നീണ്ട ഇടത് ഭരണത്തെ താഴെയിറക്കിയത്. തൃണമൂല്‍ നേതാവായ സുവേന്ദു അധികാരി പിന്നീട് മമതയോട് തെറ്റി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മമത ഇത്തവണ നന്ദിഗ്രാമില്‍ ജനവിധി തേടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാശിയേറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനൊടുവില്‍ നന്ദിഗ്രാം ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ ഇരു കൂട്ടര്‍ക്കും ഇത് ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടമാണ്. നന്ദിഗ്രാമിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ മമത ബാനര്‍ജി തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ വീല്‍ചെയറിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്ക് എത്തിയിരുന്നത്.

പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകനായ ബി.ജെ.പി നേതാവിനെ മമത ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചത് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ സംഭവം നിഷേധിച്ച മമത പിന്നീട് വിളിച്ച കാര്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തില്‍ ഫോണ്‍ വിളിച്ചതില്‍ എന്താണ് തെറ്റെന്നും ഫോണ്‍ വിളി ചോര്‍ത്തിയവരാണ് തെറ്റുകാരെന്നുമായിരുന്നു മമതയുടെ പ്രതികരണം. വിഷയത്തില്‍ ബി.ജെ.പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

