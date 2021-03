കൊല്‍ക്കത്ത: തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ പശ്ചിമ ബെംഗാള്‍ മറ്റൊരു കശ്മീര്‍ ആകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ബെഹാലയിലെ മുചിപാടയില്‍ പൊതുയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുവേന്ദു.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും ആയിരുന്ന സുവേന്ദു ഡിസംബറിലാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. നന്ദിഗ്രാം മണ്ഡലത്തില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി. കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നതും സുവേന്ദുവിനെയാണ്. 2016ല്‍ നന്ദിഗ്രാമില്‍നിന്നാണ് സുവേന്ദു നിയമസഭയിലെത്തിയത്.

ജനസംഘം സ്ഥാപകന്‍ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജിയെ പ്രശംസിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങളും സുവേന്ദു പ്രസംഗത്തില്‍ നടത്തി. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖര്‍ജി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഈ രാജ്യം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാകുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ബംഗ്ലാദേശില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു, സുവേന്ദു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സുവേന്ദുവിന്റെ കശ്മീര്‍ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവുമായ ഒമര്‍ അബ്ദള്ള രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു ഒമറിന്റെ പ്രതികരണം. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ബി.ജെ.പിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2019 ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ശേഷം കശ്മീര്‍ സ്വര്‍ഗമായല്ലോ. അപ്പോള്‍ പിന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ കശ്മീര്‍ ആയാല്‍ എന്താണ് കുഴപ്പം? എന്തായിരുന്നാലും ബെംഗാളികള്‍ക്ക് കശ്മീര്‍ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാടു പേര്‍ ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കാറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിവേകശൂന്യവും അരോചകവുമായ പരാമര്‍ശത്തിന് മാപ്പ് നല്‍കുകയാണ്, ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.

