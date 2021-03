കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും ആദ്യഘട്ട പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ രാവിലെ ഒമ്പതു മണി വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, അസമില്‍ 8.84 ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം 7.72 ശതമാനം പേരാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുപ്പത് സീറ്റുകളിലും അസമിലെ നാല്‍പ്പത് സീറ്റുകളിലുമാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

8.84% and 7.72% voter turnout recorded till 9 am, in the first phase of polling in Assam and West Bengal Assembly elections, respectively: Election Commission of India



(Visuals from a polling centre in Patashpur, East Midnapore District, West Bengal) pic.twitter.com/mi51MHElor