ചെന്നൈ: എം.ജി.ആറും ജയലളിതയും കളമൊഴിഞ്ഞു. രജനി പിന്‍മാറി. കമല്‍ മാത്രമാണ് കളത്തിലുള്ളത്. എങ്കിലും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സിനിമാക്കാര്‍ക്ക് പ്രധാന റോളുണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണിന്ന്. സൈക്കിളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ നടന്‍ വിജയെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ കൊണ്ടാടി.

വിലകൂടിയ കാറുകളെല്ലാം വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട് സൈക്കിളില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയ വിജയ് ശക്തമായ സന്ദേശം തമിഴ്നാടിനാകെ നല്‍കി. ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമായ കാലത്ത് വിജയ് നടത്തിയ സൈക്കിള്‍ യാത്ര കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരായ പ്രതിഷേധമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഡിഎംകെയുടെ കൊടിയടയാളമായ ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള സൈക്കിളില്‍ വിജയ് നടത്തിയ യാത്ര ഡിഎംകെ അണികള്‍ കൊണ്ടാടി.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പല നയങ്ങളോടും പരസ്യമായി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിജയുടെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബൂത്ത് വീടിനടുത്തായതിനാലാണ് സൈക്കിളില്‍ എത്തിയതെന്ന് വിജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഗതി നിശ്ചയിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയപ്പാര്‍ട്ടിയുമായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് ജനം കരുതിയ രജനികാന്ത് രാവിലെത്തന്നെ സ്റ്റെല്ല മേരീസ് കോളേജില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങി. നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ കമല്‍ഹാസന്‍ മക്കളായ ശ്രുതിയ്ക്കും അക്ഷരയ്ക്കുമൊപ്പമെത്തിയാണ് അല്‍വാര്‍പ്പേട്ടിലെ ചെന്നൈ ഹൈസ്‌ക്കൂളില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

അജിത്തും ശാലിനിയും കാലത്തേ എത്തി വരി നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്തു. വിജയ് സേതുപതി ചെന്നൈയില്‍ വോട്ട് ചെയ്തു. ജയറാമും പാര്‍വ്വതിയും കുടുംബസമേതമെത്തി വോട്ട് ചെയ്തു. വിജയ് സൈക്കിളിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വിക്രം പോളിങ്ങ് ബൂത്തിലേക്ക് നടന്നെത്തിയതും ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു.

Content Highlights: vikram walks his way to polling booth, Vijay riding a bicycle, Tamil Nadu elections