ചെന്നൈ: സിനിമ അഭിനയം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചേര്‍ന്ന തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി ഷക്കീല. അച്ഛനില്‍ നിന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അച്ഛനോടുള്ള സ്‌നേഹസൂചകമായാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും ഷക്കീല പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയില്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

"എനിക്കിഷ്ടമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ. എന്റെ പിതാവിനും കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെയാണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് വിളി വന്നു. അങ്ങനെ അച്ഛന് വേണ്ടിയും പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് വരാമെന്ന കരുതി", ഷക്കീല പറഞ്ഞു

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വിട്ട് ഖുഷ്ബു ബിജെപിയിൽ ചേര്‍ന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പാര്‍ട്ടി മാറാന്‍ തനിക്കുദ്ദേശമില്ലെന്ന് ഷക്കീല പറഞ്ഞു.

"പാര്‍ട്ടി മാറുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനെന്തായാലും അങ്ങിനെ മാറി മാറിപ്പോവില്ല. സിനിമാഭിനയം തുടര്‍ന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പാര്‍ട്ടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരും", ഷക്കീല പറഞ്ഞു.

ലതികാ സുഭാഷിന്റെ തലമുണ്ഡന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

