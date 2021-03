ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടില്‍ വോട്ടിനായി പാര്‍ട്ടികള്‍ പണം നല്‍കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിനിടെ അണ്ണാഡിഎംകെ എംഎല്‍എയുടെ മകന്റെ കാറില്‍ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ പിടിച്ചു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ മുസിരി എംഎല്‍എ സെല്‍വരാശുവിന്റെ മകന്‍ രാമമൂര്‍ത്തിയുടെ കാറില്‍ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെടുത്തത്.

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ പൊട്ടവായ്ത്തലയില്‍ വെച്ചാണ് കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത ഒരു കോടി രൂപ പ്രത്യേക സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്. വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെ കാറിനുള്ളില്‍ ചാക്കില്‍ക്കെട്ടിയ നിലയില്‍ പണം കണ്ടെത്തി. താലൂക്ക് ഓഫീല്‍ എത്തിച്ച് എണ്ണിനോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു കോടി രൂപയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത്. മുസിരിയിലെ അണ്ണാഡിഎംകെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയുമായ ശെല്‍വരാശുന്റെ മകന്‍ രാമമൂര്‍ത്തിയുടെ കാറില്‍ നാല് പേര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എംഎല്‍എയുടെ ഡ്രൈവര്‍ ജയശീലനും രണ്ട് അണ്ണാ ഡിഎംകെ ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പണം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത അന്‍പത് കോടിയില്‍പ്പരം രൂപയാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. അണ്ണാ ഡിഎംകെയുടെ മുന്‍ മന്ത്രി നത്തം വിശ്വനാഥന്‍ വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയെന്ന ആരോപണവും ഉയര്‍ന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഡിഎംകെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

അതിനിടെ ദക്ഷിണറെയില്‍വേയിലെ പ്രബല തൊഴിലാളി യൂണിയനായ സതേണ്‍ റെയില്‍വേ മസ്ദൂര്‍ യൂണിയന്‍ നേതാവ് കണ്ണയ്യയുടെ മകന്‍ പ്രകാശിന്റെ വീട്ടില്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി. ചില രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിഎംകെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണയ്യയും അനുയായികളും പ്രചാരണം നടത്തിയതാണ് റെയ്ഡിന് കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

