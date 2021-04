ചെന്നൈ: ഡി.എം.കെ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുവീടുകളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനകളില്‍ ക്രമക്കേടുകളുടെ തെളിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ നിന്ന് പണമൊന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നില്ല. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ സ്റ്റാലിന്റെ മകളുടെ വീട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

മദ്യനിര്‍മാണം, സോളാര്‍, റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡി.എം.കെ. നേതാക്കളുടെ ബന്ധുവീടുകളിലാണ് പരിശോധനകള്‍ നടന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനാണ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയതെന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

സ്റ്റാലിന്റെ ഏക മകളായ സെന്താമരയുടെ വീട്ടില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് 25 ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിന്റെ മണിക്കുറുകള്‍ മാത്രം മുന്‍പായിരുന്നു പരിശോധന. സ്റ്റാലിന്റെ മകളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് 1.36 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് ഡി.എം.കെ. എം.പി ആര്‍.എസ് ഭാരതി പറഞ്ഞിരുന്നു.

സ്റ്റാലിന്റെ മരുമകനായ ശബരീശന്‍ ഡി.എം.കെയുടെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകന്‍ കൂടിയാണ്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമെ മറ്റ് ചില ഡി.എം.കെ. സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ബന്ധുവീടുകളില്‍ കൂടി പരിശോധനകള്‍ നടന്നിരുന്നു. കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: No Cash But "Incriminating" Evidence Found, Say Tax Officials On DMK Raid