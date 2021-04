ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്കെതിരായ വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ ഡി.എം.കെ. നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായ എ. രാജക്കെതിരേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി. രാജയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ നിന്ന് 48 മണിക്കൂര്‍ വിലക്കിയ കമ്മീഷന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം സഭ്യമല്ലാത്തതും മാതൃത്വത്തിന്റെ അന്തസിനെ ഹനിക്കുന്നതുമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമര്‍ശം നടത്തിയ രാജയെ പ്രചാരണത്തില്‍ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എ.രാജയുടെ പരാമര്‍ശം അപകീര്‍ത്തികരം മാത്രമല്ല, സഭ്യമല്ലാത്തതും മാതൃത്വത്തിന്റെ അന്തസിനെ ഹനിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അപകീര്‍ത്തികരവും സഭ്യമല്ലാത്തതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്താതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ, പ്രസ്താവന വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ഡി.എം.കെ. നേതാവ് എ.രാജ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജയുടെ പ്രസ്താവന വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് പളനിസ്വാമി പൊതുയോഗത്തില്‍ വിങ്ങിപ്പോട്ടിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മാപ്പുപറച്ചില്‍. പ്രസ്താവനക്കെതിരേ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധവും ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

രാജയ്‌ക്കെതിരെ അണ്ണാ ഡി.എം.കെ. നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഡി.എം.കെയെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് മാപ്പുപറച്ചില്‍. 'രണ്ട് നേതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ വളര്‍ച്ചയെ താരതമ്യം ചെയ്തതായിരുന്നു. അതല്ലാതെ പളനിസ്വാമിയെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയേയോ അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമായെങ്കില്‍ മാപ്പ്' - രാജ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

