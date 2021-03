കോഴിക്കോട് : വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ഇരട്ട വോട്ടുകള്‍ അതീവ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ നടപടികള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കള്ളവോട്ടിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് സി.പി.എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അതനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിന് നല്‍കിയ ടെലിഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നാല് ലക്ഷത്തോളം ഇരട്ട വോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. യുഡിഎഫിന്റെ വിജയ സാദ്ധ്യതയെ ഇത് ബാധിക്കുമോ?

അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണിത്. ഇരട്ട വോട്ടിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നീതി കിട്ടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും കള്ള വോട്ടുകളുണ്ട്. കള്ള വോട്ടുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അട്ടിമറി ജയം നേടാനാണ് സിപിഎം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇരട്ടവോട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്താല്‍ ഞങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പാണ്. നിലവില്‍ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണ്. അതിശക്തമായ ജനവികാരമാണ് കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി അലയടിക്കുന്നത്.

കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിയമവിദഗ്ധരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ എടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇരട്ട വോട്ടുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ നടപടികളും എടുക്കുമെന്നാണ് ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സര്‍വ്വീസ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സി.പി.എം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ദീര്‍ഘകാലമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണം.

എങ്ങിനെയാണ് ഈ ക്രമക്കേട് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യാപകമായ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. പരാതികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ചന്വേഷിച്ചു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അപ്പോള്‍ കിട്ടിയത്. നീതിപൂര്‍വ്വമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാല്‍ വിജയിക്കില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഈ കുറുക്കുവഴി കണ്ടെത്തിയത്.

ഐഐഎം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണോ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സഹായിച്ചത്?

ഞങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.

ഇരട്ട വോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഐഐഎം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സഹായിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു . അതങ്ങിനെയല്ലെന്നാണോ?

അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയത്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ ക്രമക്കേടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ?

തീര്‍ച്ചയായും. പക്ഷേ, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അദ്ധ്വാനം വളരെ വലുതാണ്. എന്തായാലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണമുണ്ടാവും.

ബിജെപി - സിപിഎം ഡീല്‍ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു വിഷയമായി കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ , സിപിഎം പറയുന്നത് ഡീല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലാണെന്നാണ്?

അവര്‍ക്ക് അതല്ലേ പറയാന്‍ പറ്റൂ. എത്രയോ കാലമായി സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മില്‍ കൂട്ടുകച്ചവടമുണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകള്‍ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 1977 ലും 89 ലും ജനസംഘവും ബിജെപിയുമായി സിപിഎം ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. പിണറായി വിജയന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷമല്ലേ ശ്രീ എമ്മിന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയില്‍ സിപിഎമ്മും ആര്‍എസ്എസ്സുമായി ചര്‍ച്ച നടന്നത്. അതിനുള്ള പ്രത്യുപകരമായല്ലേ ശ്രീ എമ്മിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലേക്കര്‍ ഭൂമി നല്‍കിയത്. ലാവ്‌ലിന്‍ കേസ് 26 തവണ മാറ്റിവെച്ചതെന്തിനാണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎ രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയുമായി ഡീലുണ്ടെന്ന് ബാലശങ്കര്‍ പറഞ്ഞത് തീര്‍ത്തും ശരിയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വിധിയെഴുത്ത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയായിരിക്കും. മെയ് രണ്ടിന് വോട്ടെണ്ണുമ്പോള്‍ യുഡിഎഫിന്റെ വിജയമായിരിക്കും കേരളം കാണുക.

content highlights: Wont allow CPM to sabotage election using bogus votes, says Ramesh Chennithala