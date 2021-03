തിരുവനന്തപുരം : ബി.ജെ.പി ഇതുവരെ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർണ്ണയിക്കാത്ത കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ മത്‌സരിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളുമുണ്ട്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിക്കുകയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്ത മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. എന്നാല്‍ വി. മുരളീധരന് മത്സരിക്കാനുള്ള അനുമതി കേന്ദ്ര ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം ഇതുവരെയും നല്‍കിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന രീതിയില്‍ മത്സരിച്ച ശേഷം പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ ദേശീയ തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് വി. മുരളീധരന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം.

മണ്ഡലത്തില്‍ സ്വീകാര്യമായ പേരാണ്‌ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റേത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ ശോഭയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. മുരളീധരന്റെ പേരാണ് കൂടുതലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഇന്നു വൈകീട്ടോടെ തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

content highlights: Who will be the BJP candidate of Kazhakkoottam