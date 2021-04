കൊല്ലം: പിണറായി വിരുദ്ധ വോട്ടുകള്‍ ഭിന്നിക്കാതെ യു.ഡി.എഫിന് ലഭിച്ചുവെന്നും അതിനാല്‍ വിജയം ഉറപ്പാണെന്നും ആര്‍.എസ്.പി. നേതാവ് ഷിബു ബേബിജോണ്‍. ചവറ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തെ കുറിച്ച് സംശയമോ ആശങ്കയോ ഇല്ല. വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. 2001 മുതലുളള എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പരിശോധിച്ചാല്‍, പ്രഗത്ഭരും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. ആ നിലയിലേക്ക് എത്താത്ത ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ആണ് ഇത്തവണ നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതിന്റേതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഷിബു ബേബിജോണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ചവറ ഉറച്ച യു.ഡി.എഫ്. മണ്ഡലമാണ്. ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫില്‍നിന്ന് അടിയൊഴുക്കുകളില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല എല്‍.ഡി.എഫില്‍നിന്ന് യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അടിയൊഴുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തല്‍", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്ന് വിഷയങ്ങള്‍ നിര്‍ണായക ഘടകങ്ങളായെന്നും ഷിബു ബേബിജോണ്‍ പറഞ്ഞു. "ഒന്ന്- ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഫലനം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്-മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇവിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നശിക്കരുത് എന്ന ചിന്ത വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. മൂന്ന്- ഇടതുപക്ഷത്തെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്നത്തെ നയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും ഒന്നും ഇടതുപക്ഷവുമായി പുലബന്ധമുള്ളതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും സഹായകമായി", ഷിബു പറഞ്ഞു.

ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി പിണറായി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളാണ് കേരളത്തില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. അത് ഭിന്നിക്കാതെ യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായി വന്നു എന്നാണ് തന്റെ വിലയിരുത്തലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: udf got antipinarayi votes, victory sure in chavara-shibu babyjohn