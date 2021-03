കൊച്ചി: തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടുകള്‍ ഇത്തവണ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ ബാബു. ബിജെപിക്ക് വോട്ടുചെയ്ത പലരും ഇത്തവണ തന്നെ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. സിപിഎമ്മിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ അവരെല്ലാം തനിക്ക് വോട്ടുചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും ബാബു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ എല്‍ഡിഎഫും-എന്‍ഡിഎയും തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്ന് പറഞ്ഞ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി കെഎസ് രാധാകൃഷ്ണന്‍ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നാണ് തന്റെ സംശയമെന്നും ബാബു പരിഹസിച്ചു.

മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പല മേഖലകളില്‍ നിന്നും തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട വോട്ടുകള്‍ ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. അതിന്റെ ഫലം സിപിഎമ്മിനുണ്ടായി. തന്നെ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നവരില്‍ ബിജെപിക്കാരുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്ന് അവരെല്ലാം തന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിക്കരുതെന്ന നിര്‍ബന്ധവും അവര്‍ക്കുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താല്‍ അതിന്റെ ഗുണം പരോക്ഷമായി സിപിഎമ്മിന് കിട്ടുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമുള്ളവരാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

