കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്തില്‍ ഇടതുസ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ മത്സരിച്ചേക്കും. സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിന്റേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള പേരുകള്‍ നോര്‍ത്തിലേക്ക് സജീവമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നവെങ്കിലും മുന്‍ മേയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്റെ പേരാണ് ഒടുവില്‍ സാധ്യതാപട്ടികയിലുള്ളത്.

എംഎല്‍എ എ. പ്രദീപ് കുമാര്‍ കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്തില്‍ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പുറത്തുവന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിന്റെ പേരും മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ രഞ്ജിത്തിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരേ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പുകളുയര്‍ന്നു. പിന്നാലെ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് രജ്ഞിത്ത് അറിയിച്ചതോടെ വീണ്ടും പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ പേര് തന്നെ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായി. എന്നാല്‍ രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ചവര്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന സി.പി.എം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനം വന്നതോടെ മുന്‍ മേയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്റെ പേരാണ് ഒടുവില്‍ സാധ്യതാപട്ടികയിലുള്ളത്.

കളമശ്ശേരിയില്‍ സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. രാജീവ് തന്നെ മത്സരിച്ചേക്കും. നേരത്തെ കെ.ചന്ദ്രന്‍ പിള്ളയുടെ പേരാണ് കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നുകേട്ടിരുന്നത്.

കൊയിലാണ്ടിയില്‍ എം മെഹബൂബ്, മുന്‍ എംപി അഡ്വ. പി സതീദേവി എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സതീദേവിയെ ഇടതുസ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാനാണ് സി.പി.എം തീരുമാനം.

ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരില്‍ നിന്നും മത്സരിക്കും.

Content Highlights: Thottathil Raveendran to contest from Kozhikode North, P Sathidevi from Koyilandy