തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് മുന്നണികള്‍ തമ്മിലുള്ള പതിവ് പോരാട്ടമായിരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വികസനം, ക്ഷേമം, മതേതരത്വം എന്നിവയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുന്നവരും അതിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ ഏത് പരിധിവരെ പോകുന്നവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

പക്ഷേ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഒരേ ശബ്ദത്തില്‍ പറയുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് വരുമെന്ന്. തങ്ങളുടെ അഭൂതപൂര്‍വമായ വികസനത്തിന് തടയിടാന്‍ ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ അഴിച്ചുവിട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസുമായി അവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, അവരുടെ നേതാക്കള്‍ കിഫ്ബിക്കെതിരെ കോടതിയില്‍ ഹാജരായി. ഇത്തരം കേരള വിരുദ്ധതയ്ക്ക് ജനങ്ങള്‍ വഴങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: The upcoming assembly elections in Kerala will not be the usual tussle between two fronts-pinarayi