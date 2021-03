തിരുവന്തപുരം: മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്റെ ഭാര്യ പി.കെ. ജമീലയെ തരൂരില്‍ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റെ തീരുമാനം. തരൂരിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ജമീലയെ ഒഴിവാക്കാനാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജമീലയുടെ സ്ഥാാനാര്‍ഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജമീലയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാര്‍ട്ടി എത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

അപ്രതീക്ഷിതം സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം

തരൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍ ജമീല ഇടംപിടിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച ഇവര്‍, ഒരു തരത്തിലുള്ള പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ജമീലയുടെ പേര് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെത്തിയപ്പോള്‍ എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ഈ എതിര്‍പ്പുകള്‍ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.

കലഹം, പോസ്റ്ററുകള്‍

ജമീലയുടെ പേര് ഉള്‍പ്പെട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്യത പട്ടിക പുറത്തെത്തിയതോടെ പരാതികള്‍ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു. മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയെ നൂലില്‍ കെട്ടിയിറക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. പിന്നാലെ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ബാലനും ജമീലയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനും എതിരെ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. തരൂര്‍ മണ്ഡലത്തെ കുടുംബസ്വത്താക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നട്ടെല്ലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ തിരച്ചടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പോസ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പോസ്റ്ററിനു പിന്നില്‍ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികളെന്ന് ബാലന്‍

ജമീലയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്ററുകളോട് രൂക്ഷമായ രീതിയിലാണ് ബാലന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. പോസ്റ്ററിനു പിന്നില്‍ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികള്‍ ആണെന്നായിരുന്നു ബാലന്റെ പ്രതികരണം.

എതിര്‍പ്പുയര്‍ത്തി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റും

ഞായറാഴ്ച ചേര്‍ന്ന സി.പി.എം. പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റും ജമീലയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിനെതിരെ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. ജമീലയുടെ പേര് സ്ഥാനാര്‍ഥി സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും തരൂരിലേക്ക് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. നേതാവ് പി.പി. സുമോദിന്റെ പേര് നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡി.വൈ.എഫ്‌.െഎ. പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുമോദ്. നേരത്തെ കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു സുമോദിന്റേത്. സുമോദിനെ തരൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ അധ്യക്ഷ അഡ്വ. ശാന്തകുമാരി മത്സരിക്കും.

ഒടുവില്‍ ജമീല പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്ത്

ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റെയും വിയോജിപ്പ് കടുത്തതോടെ ജമീലയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന്റെ തീരുമാനം.

സംവരണ മണ്ഡലമാണ് തരൂര്‍. പട്ടികജാതി നേതാക്കളായ പൊന്നുകുട്ടന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ തഴഞ്ഞായിരുന്നു ജമീലയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം. ജമീലയെ തരൂരില്‍ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതോടെ, കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ച പി.പി. സുമോദിനെയാണ് തരൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

content highlights: set back to ak balan, pk jameela's name removed from candidate list