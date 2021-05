കോഴിക്കോട്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടരുമെന്നറിയുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ 21 എം.എല്‍.എമാരില്‍ 19 പേരുടെ പിന്തുണയും ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് കേരളത്തിലെത്തിയ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികളായ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയ്ക്കും വൈദ്യലിംഗത്തിനും ലഭിച്ചതാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ച ഇവര്‍ രണ്ടുപേരും കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരുമായി വിശദമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. വി.ഡി. സതീശന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണമെന്ന നിലപാടിനെ അനുകൂലിക്കാന്‍ പേരാവൂര്‍ എം.എല്‍.എ. സണ്ണി ജോസഫ് മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടു വന്നതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയ പോരാട്ടം കാണാതിരിക്കരുത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് എം.എല്‍.എമാരും മുന്നോട്ടു വെച്ചതെന്നറിയുന്നു.

നിയമസഭാകക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പേര് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഹൈക്കാമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികളെ ധരിപ്പിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പി.ജെ. ജോസഫും പിന്തുണ നല്‍കിയതും ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഗുണകരമായി.

സര്‍ക്കാരിന്റെ അഴിമതികള്‍ എണ്ണിയെണ്ണി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് ഹൈക്കാമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികളായ മല്ലികാര്‍ജ്ജുന ഖാര്‍ഗേ, വി. വൈദ്യലിംഗം എന്നിവരോട് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും അറിയിച്ചത്.

നേരിട്ട് എത്താതിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പില്‍ എം.എല്‍.എ. ഹൈക്കാമാന്‍ഡ് പ്രതിനിധികളെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഔദ്യോഗികമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും അടുത്തദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

