തിരുവനന്തപുരം: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഏപ്രില്‍ മൂന്നിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വീണ്ടും കേരളത്തിലെത്തും. നേമത്തും കഴക്കൂട്ടത്തും റോഡ് ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

നേമം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി കെ. മുരളീധരനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ തീരുമാനം. പ്രിയങ്ക നേമത്ത് പ്രചരണത്തിന് എത്തിയില്ലെങ്കില്‍ അത് മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇട നല്‍കുമെന്ന് മുരളീധരന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

റോഡ് ഷോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നടക്കാതെ പോയത്. വല്ലാതെ വൈകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ ഏക സീറ്റാണല്ലോ നേമം. ആ നിലയ്ക്ക് പ്രിയങ്കയുടെ റോഡ് ഷോ നേമത്ത് നടന്നില്ലെങ്കില്‍ അതിന് മറ്റുചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടാകും. ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിലെ പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം തിയതി ഏഴുമണിക്ക് പ്രിയങ്ക കേരളത്തിലെത്തും. ശേഷം രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളില്‍- നേമത്തും കഴക്കൂട്ടത്തും റോഡ് ഷോ നടത്താമെന്ന് പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചതായും മുരളീധരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

