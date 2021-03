പാലക്കാട്: കേരളം വികസനത്തില്‍ വളരെ പിന്നിലാണെന്നും ബിജെപിക്കേ ഇതിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകൂവെന്നും പാലക്കാട്ടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇ.ശ്രീധരന്‍. നാല് 'വി'കളാണ് തങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യമെന്നും ശ്രീധരന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോ വോട്ടും വികസനം, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിശുദ്ധഭരണം എന്നീ നാല് 'വി'കള്‍ക്കുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ താത്പര്യമില്ലാത്ത എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും കേരളീയരെ മാറി മാറി ഭരിക്കുകയാണ്. മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍ മുന്നേറുമ്പോള്‍ കേരളീയര്‍ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയിലും നിസ്സഹായരായി നില്‍ക്കുകയാണെന്നും ശ്രീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

