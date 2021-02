കോഴിക്കോട്: കൊടുവള്ളി എംഎല്‍എ കാരാട്ട് റസാഖുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന വാര്‍ത്തയ്‌ക്കെതിരെ മുസ്ലിംലീഗ് രംഗത്തെത്തി. കാരാട്ട് റസാഖുമായി മുസ്ലിംലീഗ് നേതൃത്വം ഒരു തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ. മജീദ് പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് മജീദിന്റെ പ്രതികരണം.

കൊടുവള്ളി എം.എല്‍.എ കാരാട്ട് റസാഖുമായി മുസ്ലിംലീഗ് നേതൃത്വം ചര്‍ച്ചനടത്തിയെന്ന വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കാരാട്ട് റസാഖുമായി യാതൊരുവിധ ചര്‍ച്ചയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോ താനോ എവിടെവെച്ചും നടത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇല്ലാത്ത കാര്യം വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്തകാലത്ത് അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടു തന്നെയില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വാര്‍ത്തയെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും മജീദ് വ്യക്തമാക്കി.

കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ ഇടനിലക്കാരായി മുസ്ലീലീഗ് നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖിന്റെ അവകാശവാദം ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നത്.

