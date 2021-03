വയനാട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍.ജെ.ഡിയുടെ സാധ്യതാ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയായി. മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പാര്‍ട്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. കല്‍പ്പറ്റയില്‍ എല്‍ജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ എം.വി ശ്രേയാംസ്‌ കുമാറിന്റെ പേരാണ് സാധ്യതാ പട്ടികയിലുള്ളത്. മണ്ഡലത്തില്‍ ശ്രേയാംസ്‌ കുമാര്‍ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏകകണ്‌ഠേന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൂത്തുപറമ്പില്‍ മുന്‍മന്ത്രി കെ.പി മോഹനന്‍, പി.കെ പ്രവീണ്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സാധ്യതാ പട്ടികയിലുള്ളത്. വടകരയില്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനയത്ത് ചന്ദ്രന്‍, ഏറാമല മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ ഭാസ്‌കരന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ക്കാണ് മുന്‍ഗണന.

ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് ചേരുന്ന എല്‍ജെഡി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം സാധ്യതാ പട്ടിക ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷം പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് ചേര്‍ന്ന് അന്തിമ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കും.

പ്രതീക്ഷിച്ച സീറ്റുകള്‍ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്‍ജെഡിക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് സീറ്റുകളും സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്. കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇടതുമുന്നണി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

