ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (എല്‍ഡിഎഫ്) 140 സീറ്റുകളില്‍ 82-ഉം വിജയിച്ചേക്കുമെന്ന് ടൈംസ് നൗ- സി വോട്ടര്‍ സര്‍വെ. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി (യുഡിഎഫ്) 56 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിച്ചേക്കുമെന്നും ബിജെപി ഒരു സീറ്റില്‍ ഒതുങ്ങുമെന്നും സര്‍വെ പ്രവചിക്കുന്നു.

എല്‍ഡിഎഫ് 78 മുതല്‍ 86 വരെ സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം. യുഡിഎഫിന് 52 മുതല്‍ 60 സീറ്റുകള്‍ വരെ ലഭിക്കാം. ബിജെപിക്ക് 0-2 സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് ഷെയറില്‍ 0.6 ശതമാനം കുറവ് വരുമെന്നും സര്‍വെ പ്രവചിക്കുന്നു. 2016-ല്‍ 43.5 ശതമാനം വോട്ട് ഷെയര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത് 2021 ല്‍ 42.9 ശതമാനമായി കുറയും. യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് ഷെയര്‍ 38.8 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 37.6 ശതമാനമായി കുറയും.

മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയില്‍ പിണറായി വിജയനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 42.34 ശതമാനംപേര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ 36.36 ശതമാനം പേര്‍ അതീവ സംതൃപ്തിയും 39.66 ശതമാനം പേര്‍ സംതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തില്‍നിന്ന് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 55.84 ശതമാനം പേരും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. 31.95 ശതമാനം പേര്‍ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അതിനിടെ, കോണ്‍ഗ്രസ് മതിയായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ സര്‍വേയോട് പ്രതികരിച്ചു. ദിവസങ്ങള്‍ കടന്നു പോകുന്നതോടെ എല്‍ഡിഎഫിനുള്ള ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞുവരികയും യുഡിഎഫിനുള്ള ജനപിന്തുണ വര്‍ധിച്ചുവരികയുമാണ്. അതിനാല്‍ സര്‍വേയില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നൂറ് സീറ്റിലധികം നേടുമെന്ന് സിപിഎം എംഎല്‍എ എ.എന്‍ ഷംസീര്‍ പ്രതികരിച്ചു. എല്‍ജെഡി അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ മുന്നണിയില്‍ എത്തിയത് ഇത്തവണത്തെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും ഷംസീര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

