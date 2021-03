കോഴിക്കോട്: ബി.ജെ.പിയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശവുമായി ആര്‍.എസ്.എസ്. സൈദ്ധാന്തികനും ഓര്‍ഗനൈസര്‍ മുന്‍ പത്രാധിപരുമായ ആര്‍. ബാലശങ്കര്‍. ചെങ്ങന്നൂരില്‍ തനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചത് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ വികലമായ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണമാണെന്നും ഈ നേതൃത്വവുമായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കില്‍ അടുത്ത 30 കൊല്ലത്തേക്ക് കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് ഒരു വിജയസാദ്ധ്യതയുമുണ്ടാവില്ലെന്നും ബാലശങ്കര്‍ തുറന്നടിച്ചു.

സി.പി.എമ്മുമായിട്ടുള്ള ഡീലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ബാലശങ്കര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. അമിത് ഷായുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംരംഭത്തിന്റെ (ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്ന വിഭാഗം) ദേശീയ കോ കണ്‍വീനറും ബി.ജെ.പി. പബ്ലിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം കോ കണ്‍വീനറുമായ ആര്‍. ബാലങ്കറുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍നിന്ന്:

ചെങ്ങന്നൂരില്‍ താങ്കളായിരിക്കും ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെന്നാണ്‌ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

എന്‍.എസ്.എസും എസ്.എന്‍.ഡി.പിയും ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗവും ഒരു പോലെ എന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും ബി.ജെ.പിക്ക് ഇക്കുറി ജയസാദ്ധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂര്‍.

ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താവ് താങ്കള്‍ക്കു വേണ്ടി പരസ്യമായി പ്രസ്താവനയിറക്കിയിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂരില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന ആഹ്വാനമായിരുന്നു അത്. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗവും ഇത്തരമൊരു പരസ്യ നിലപാട് ഒരു ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല. ചെപ്പാടുള്ള സെന്റ് ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളി ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നത് തടഞ്ഞത് താങ്കള്‍ ഇടപെട്ടതു കൊണ്ടാണെന്നും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചെങ്ങന്നൂരില്‍ താങ്കളെ വിജയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അത് നന്ദികേടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് സഭാ വക്താവ് ഫാ. ജോണ്‍സ് എബ്രഹാം കോന്നാട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും താങ്കള്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാവേണ്ടെന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് എന്തു കൊണ്ടായിരിക്കും?

ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്‌ സഭാ നേതൃത്വം മാത്രമല്ല എസ്.എന്‍.ഡി.പി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളിയും എനിക്കനുകൂലമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കെല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കണമെന്ന് എസ്.എന്‍.ഡി.പിയുടെ പ്രാദേശിക ഘടകത്തോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്‍.എസ്.എസും ഇതേ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ബി.ജെ.പിയെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ, എന്റെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍വ്വ പിന്തുണയുമുണ്ടാവും എന്നാണ് എന്‍.എസ്.എസ്. നേതൃത്വം പറഞ്ഞത്.

താങ്കളുടെ ജന്മനാടു കൂടിയാണ് ചെങ്ങന്നൂര്‍?

അതെ. എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളടക്കം കണക്കിലെടുത്താല്‍ പതിനായിരം വോട്ടെങ്കിലും വരും. ചെങ്ങന്നൂരില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് സ്വന്തമായി മുപ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേയാണ് എസ്.എന്‍.ഡി.പി., എന്‍.എസ്.എസ്., ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകള്‍.

എന്നിട്ടും എന്തു കൊണ്ടായിരിക്കണം താങ്കള്‍ക്ക് സീറ്റ് നിഷേധക്കപ്പെട്ടത്?

സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീല്‍ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടാവാം. ചെങ്ങന്നൂരും ആറന്മുളയിലും സി.പി.എമ്മിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രത്യുപകാരം കോന്നിയില്‍ എന്നതായിരിക്കാം ഡീല്‍.

അങ്ങിനെയൊരു ഡീല്‍ സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം?

കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ 40 എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ രണ്ടെണ്ണമാണ് ചെങ്ങന്നൂരും ആറന്മുളയും. ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയസാദ്ധ്യതയാണ് ഇപ്പോള്‍ കളഞ്ഞുകുളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടിടത്തും സി.പി.എമ്മിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നത് കോന്നിയിലെ വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. കോന്നി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എന്തിനാണ് ഇപ്പോള്‍ കോന്നിയില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം വീണ്ടും മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ! ഇതിന്റെയൊപ്പം മഞ്ചേശ്വരത്തും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായോഗികമായി ഈ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ടിടത്തും പ്രചാരണം നടത്തുക പോലും വിഷമകരമാണ്. രണ്ടിടത്തും നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലും മൂന്നു ദിവസം യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം വേണ്ടി വരും. ഹെലിക്കോപ്റ്ററെടുത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ യാത്ര ചോദ്യം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയനേതാവാണ് രണ്ട് മണ്ഡലത്തില്‍ നില്‍ക്കാനായി ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നത്.

ശോഭ സുരേന്ദ്രന് പോലും സീറ്റ് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലും രണ്ട് സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന സന്ദേശമെന്തായിരിക്കും?

അതിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. കോന്നിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ മനസ്സിലാക്കാം. മഞ്ചേശ്വരവും കോന്നിയും തമ്മിലുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസം കാണാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ, അങ്ങിനെ ജനകീയനായ നേതാവാണെങ്കില്‍ മനസ്സിലാക്കാം. മത്സരിച്ച എല്ലാ സ്ഥലത്തും തോറ്റ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാണ്. നരേന്ദ്ര മോദിയൊന്നുമല്ലല്ലോ ഈ മത്സരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേതൃത്വമാണിത്. ബി.ജെ.പി. ഒരു സീറ്റില്‍ പോലും വിജയിക്കരുതെന്ന നിര്‍ബ്ബന്ധബുദ്ധി.

കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശ്ശിസ്സുകളോടെയല്ലേ താങ്കള്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ക്ക് വന്നത്?

തീര്‍ച്ചയായും. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തില്‍ എനിക്കുണ്ട്. അമിത് ഷാജിക്കും എന്തിന് മോദിജിക്കും വരെ എന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കു പോലും താങ്കളുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തില്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ പറഞ്ഞുവരുന്നത്?

അതേയതെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് ഞാന്‍ വന്നത്. അവരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല.

ഇത്രയും പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും താങ്കള്‍ക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അത്രയും വലിയ ശക്തികേന്ദ്രമാണോ അപ്പുറത്തുള്ളത്?

ഞാന്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നു വിജയിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന താല്‍പര്യമാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. നന്നാവരുതെന്ന നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. ചെങ്ങന്നൂരും ആറന്മുളയിലും ഇപ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി. നിര്‍ത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നോക്കൂ. ബി.ജെ.പിക്ക് ഒരു ശബ്ദം കൊടുക്കാന്‍ പോലും കഴിവില്ലാത്ത സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍. കൈപ്പിടിയിലായ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളാണ് ബി.ജെ.പി. കളഞ്ഞുകുളിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വി. മുരളീധരന്‍ ഒരു വിഭാഗത്തെ അന്ധമായി അനുകൂലിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്?

അന്ധമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയേണ്ടത്.

സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായോ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ?

സീറ്റ് കിട്ടാത്താത്തതില്‍ ഞാന്‍ ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.

ചെങ്ങന്നൂര്‍ മാത്രമാണോ അതോ ആറന്മുളയും താങ്കളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്നോ?

ഞാന്‍ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചെങ്ങന്നൂര്‍ മാത്രമേ മത്സരിക്കുകയുള്ളു എന്ന്. ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഞാന്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അത് ചെങ്ങന്നൂരുകാരോട് ചോദിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാവും. അവിടത്തെ സി.പി.എം. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയോട് ചോദിച്ചാല്‍ ഇത് വ്യക്തമാവും. ഞാന്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശ്വാസം ഒന്നുവേറെ തന്നെയാണ്. ആറന്മുളയില്‍ വിണ ജോര്‍ജും വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്.

ചെങ്ങന്നൂരില്‍ താങ്കള്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആറന്മുളയിലും അതിന്റെ അനുരണനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെന്നാണോ?

അതെ. എനിക്കുള്ള ഗുഡ് വില്‍ അതാണ്. എന്‍.എസ്.എസിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമുള്ള കാന്‍ഡിഡേറ്റ് ഞാനാണ്. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിനും ഇതേ മനോഭാവമാണ് എന്നോടുള്ളത്. പക്ഷേ, ഈ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളാണ് എനിക്കിപ്പോള്‍ പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ ചെങ്ങന്നൂരില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാവുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുമായിരുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്തോ തിരുവനന്തപുരത്തോ വിജയിക്കുന്നതു പോലെയല്ല മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂറില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വിജയിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍ വളരണമെങ്കില്‍ നായര്‍-ക്രിസ്ത്യന്‍-ഈഴവ കോമ്പിനേഷനിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിനുള്ള പരിസരമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലുണ്ടായിരുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം. ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ബി.ജെ.പി. പിടിച്ചാല്‍ അത് പിന്നെ വേറൊരു കളിയായിരിക്കും. എന്റെ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനനുകൂലമാണ്. എന്റെ അച്ഛന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ പ്രസംഗിക്കാന്‍ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്.

കെ.എം. മാണിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നോ?

വ്യക്തിപരമായി വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു.

ജോസ് കെ. മാണിയുമായിട്ടോ?

നല്ല ബന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഗമാവാന്‍ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇവരാണ്. ഇവര്‍ക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനവും പദവികളും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന ഭയം.

നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യങ്ങള്‍ തകരുമെന്ന പേടി?

അതു മാത്രമാണ് കാരണം.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ നിക്ഷിപ്ത താല്‍പര്യക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ നേതൃത്വവുമായാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെങ്കില്‍ അടുത്ത മുപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഗ്യാങ്ങ് മാറാതെ രക്ഷയില്ല. ഒരു ഫ്രഷ് എയര്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ന്യൂ തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ബി.ജെ.പിക്ക് വളരാനാവുകയുള്ളു.

കേരളത്തിന്റെ മനസ്സും ഭാവനയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നേതൃനിര ബി.ജെ.പിക്കുണ്ടാവണമെന്നാണോ താങ്കള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

കേരളത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഐഡിയോളജിക്കല്‍ ഫോര്‍മാറ്റ് വളരെ ആദര്‍ശാത്മകമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഹെലിക്കോപ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രാഷ്ട്രീയ മനസ്സാണ് കേരളത്തിന്റേത്. ഇതിലേക്ക് കയറിയാല്‍ മാത്രമേ ബി.ജെ.പിക്ക് കേരളത്തില്‍ വളരാനാവുകയുള്ളു. ആ മൈന്‍ഡ് സ്പെയ്സ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം വേണം. ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തില്‍ ബി.ജെ.പി. വളരാത്തത്.

Content Highlights: K Surendran had deal with CPM in Konni, alleges R Balasankar