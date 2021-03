പത്തനംതിട്ട: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫിനെ പിന്തുണക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദു പാർലമെൻറ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.പി.സുഗതൻ. യു.ഡി.എഫിന് പിന്തുണ നൽകണമോയെന്നത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. പി.സി.ജോർജിനും മാണി സി.കാപ്പനും അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ.ഡി.എഫിന് പ്രശ്നാധിഷ്ഠിത പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.

മൂല്യാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിന് മാത്രമാകും ഇനി അനുകൂലം. യു.ഡി.എഫ്. പിന്തുണ തേടിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ബി.ജെ.പി.യുടേതെന്നും സുഗതൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കേരള സാംബവർ മഹാസഭ പ്രസിഡൻറ് എം.ഇ.പരമേശ്വരൻ, ഹിന്ദു പാർലമെൻറ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് എം.എൻ.മോഹൻദാസ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights: will support Mani C Kappan & P C George