പീരുമേട്: കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും മുന്‍ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമായ റോയ് കെ.പൗലോസിന് പീരുമേട് സീറ്റ് നല്‍കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി ഇടുക്കി ഡിസിസിയില്‍ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി നിരവധി നേതാക്കൾ രാജിഭൂഷണി മുഴക്കി. അഞ്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 15 ഡിസിസി സെക്രട്ടറിമാര്‍ , 29 കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 46 ബ്ലോക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ എന്നിവരാണ് രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ കെപിസിസി ന്യൂനപക്ഷ സെല്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, എട്ട് കെ.എസ്.യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാര്‍, നാല് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍ എന്നിവരും രാജി ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിമത നേതാക്കൾ റോയ് കെ. പൗലോസിന്റെ വീട്ടില്‍ യോഗം ചേരും. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് നേതാക്കള്‍ ഇതിനോടകം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി ഡിസിസി മുന്‍ പ്രസിഡന്റും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് റോയ് കെ. പൗലോസ്. പീരുമേട് സീറ്റിലേക്ക് റോയ് കെ. പൗലോസിനെ പരിഗണിക്കുന്നതായാണ് നേരത്തെയുള്ള വിവരം. ആ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു റോയ് കെ. പൗലോസ് അനുഭാവികള്‍. എന്നാല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയിലുണ്ടാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തില്‍ നിന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നതോടെയാണ് റോയ് കെ. പൗലോസ് അനുകൂലികള്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

content highlights: Friction inside Idukki Congress party for excluding Roy K poulose from the candidate list