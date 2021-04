മാനന്തവാടി: വയനാട്ടില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോയില്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പതാകയ്ക്ക് വിലക്ക്. മാനന്തവാടിയില്‍ നടന്ന റോഡ് ഷോയിലാണ് ലീഗിന്റെ പതാക ഒഴിവാക്കിയത്. റോഡ് ഷോയ്‌ക്കെത്തിയ ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഹരിത പതാക മടക്കിവെയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

എന്നാല്‍ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത പതാക മാത്രമേ റോഡ് ഷോയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് യുഡിഎഫിന്റെ വിശദീകരണം. മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപിയും യുഡിഎഫും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യധാരണയുടെ തെളിവാണ് പതാക വിലക്കിയ സംഭവമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.

രാഹുല്‍ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന മാനന്തവാടി ഗാന്ധി പാര്‍ക്കിലെ വേദി ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വാഹനത്തിലിരുന്നാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചത്. മൈക്കിന്റെ തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് പലതവണ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാനന്തവാടിക്ക് പുറമേ സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയിലും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

തോല്‍വി ഭയന്നുള്ള ദുഷ്പ്രചാരണം- മുസ്ലീം ലീഗ്

മാനന്തവാടി: മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തില്‍ തോല്‍വി ഭയന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും ചില തത്പരകക്ഷികളുടെയും ഭാവന സൃഷ്ടിയാണു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മാനന്തവാടിയിലെ റോഡ് ഷോയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊടി അനുവദിച്ചില്ലെന്നുള്ള പ്രചരണമെന്ന് മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലീംലീഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ എതിര്‍പ്പിനെ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള പാഴ് ശ്രമമാണിതെന്നും ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊന്നും മുസ്ലീംലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരെ നിഷ്‌ക്രിയമാക്കാന്‍ കഴില്ലെന്നും മണ്ഡലം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി കെ അസ്മത്ത്പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

