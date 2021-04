തൃശ്ശൂര്‍: ജില്ലയില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. 12 സീറ്റുകളില്‍ ജയിക്കുമെന്ന് സി.പി.എം. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തില്‍ വിലയിരുത്തല്‍. 2016-ലേതിന് സമാനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമുണ്ടാകും. തലനാരിഴയിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതവണ കൈവിട്ട വടക്കാഞ്ചേരി തിരിച്ചുപിടിക്കും.

തൃശ്ശൂരില്‍ മാത്രമാണ് പരാജയസാധ്യതയെന്നും സി.പി.എം. വിലയിരുത്തുന്നു. തൃശ്ശൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി വലിയതോതില്‍ പിന്നിലായാല്‍ പ്രചാരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിക്കെതിരേ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നല്‍കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേര്‍ന്നത്.

മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച കണക്കുകളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിശോധിച്ചു. കുന്നംകുളത്ത് മന്ത്രി മൊയ്തീന്‍ 10,000 മുതല്‍ 20,000 വരെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കും. വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ 5000 മുതല്‍ 10000 വരെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ജയിക്കും.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തൃശ്ശൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പരാജയപ്പെടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഏരിയാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും പരാജയത്തേക്കാളുപരി, മൂന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ഥി പിന്തള്ളപ്പെട്ടാല്‍ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നത്. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോണ്‍, മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീന്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Content Highlights:LDF will get 12 seats in Thrissur, Evaluates District Secretariat