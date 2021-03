തൃശ്ശൂര്‍: ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിന്റെ സാധ്യതാ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ മാറ്റം. ഗുരുവായൂരിലേക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിഗണിച്ച ബേബി ജോണിനെ മാറ്റി ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്‍.കെ അക്ബറിന്റെ പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ പരിഗണനയില്‍. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് എന്‍.കെ അക്ബറിന്റെ പേര്‍ നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ചേലക്കരയില്‍ ഒരു ടേം മാത്രം എംഎല്‍എയായ യു.ആര്‍ പ്രദീപിന് പകരം മുന്‍ മന്ത്രിയും സ്പീക്കറുമായിരുന്ന കെ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരാണ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആദ്യം പ്രദീപിന്റെ പേരാണ് നേതൃത്വത്തിന് നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ കെ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരിഗണിക്കാന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പട്ടികയില്‍ മാറ്റം വന്നത്.

