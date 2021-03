തൃശ്ശൂര്‍: ഗുരുവായൂരില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രിക തള്ളിയതോടെ ആര്‍ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിജെപിയില്‍ ചര്‍ച്ച പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് പാര്‍ട്ടി (DSJP) യ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. വിഷയത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നോ നാളെയൊ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗുരുവായൂരിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. നിവേദിതയുടെ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. ഇതോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ ദിലീപ് നായരുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഡമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വതന്ത്ര്യ സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്ന നിലയിലാണ് ദിലീപ് നായരുമായി നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്.

മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ കെഎന്‍എ ഖാദറാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. അക്ബറാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി. ഇത്തരത്തില്‍ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഗുരുവായൂരിലേത്. ഇവിടെ ബിജെപി വോട്ടുകള്‍ നിര്‍ണായകമാണ്.

Content Highlight: BJP to be support DSJP in guruvayoor