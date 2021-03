തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളി നെതര്‍ലന്‍ഡ് മുന്‍ അംബാസഡര്‍ വേണു രാജാമണി. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. താത്പര്യം ഇല്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

മറ്റ് സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറ്റ് സീറ്റുകളില്‍ അങ്ങനെയൊരു നിര്‍ദേശം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ മികച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കായുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അന്വേഷണമാണ് വേണു രാജാമണിയിലെത്തിയത്. അദ്ദേഹം താത്പര്യം ഇല്ല എന്ന് അറിയിച്ചതോടെ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ പരിഗണിക്കുന്നവരില്‍ കെപിസിസി സെക്രട്ടറിയും രാഹുലിന്റെയും സോണിയയുടെയും പ്രസംഗം തര്‍ജ്ജിമ ചെയ്ത് പ്രശസ്തയുമായ ജ്യോതി വിജയകുമാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം എന്‍ പീതാംബരക്കുറിപ്പ് അടക്കമുള്ളവരുടെ പേരും പരിഗണനയില്‍ വന്നേക്കും. യുവനിരയില്‍ നിന്ന് ആര്‍ വി രാജേഷിന്റെ പേരും ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വാമനപുരം, കാട്ടാക്കട, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ഇതില്‍ ഒരിടത്ത് വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ഥി വരും.

