പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയില്‍നിന്ന് ഇനിയും കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ഒരുപാട് പേര്‍ ബി.ജെ.പി.യിലേക്ക് വരുമെന്ന് അടൂരിലെ എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥി പന്തളം പ്രതാപന്‍. ധാരാളം ആളുകള്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക് വരും. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ, വരുംദിവസങ്ങളില്‍ അതുണ്ടാകുമെന്നും പന്തളം പ്രതാപന്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

അടൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ ഏറെ വിജയപ്രതീക്ഷയുള്ളതായും പന്തളം പ്രതാപന്‍ പറഞ്ഞു. വോട്ടര്‍മാരെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍, അവരുടെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോള്‍ ഏറെ വിജയപ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ളപ്രശ്‌നവും മാലിന്യപ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നത്. പന്തളത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രനഗരിയായി ഉയര്‍ത്തും. അടൂര്‍, പന്തളം ജനറല്‍ ആശുപത്രികളുടെ വികസനവും ആരോഗ്യമേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനവും ഉറപ്പുവരുത്തും. കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് നേട്ടമാകും. ജനാധിപത്യവിശ്വാസികളും നാടിനോട് താത്പര്യം കാണിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരും തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന പന്തളം പ്രതാപന്‍ അടുത്തിടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നയവൈകല്യങ്ങളും പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരോടുള്ള അനീതിയും പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിടാന്‍ കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് അടൂരിലെ എന്‍.ഡി.എ. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പന്തളം പ്രതാപനെ ബി.ജെ.പി. പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മുന്‍ മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പന്തളം സുധാകരന്റെ അനുജനാണ് പന്തളം പ്രതാപന്‍. കെഎസ് യുവിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്ന അദ്ദേഹം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും പന്തളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു. കെ.പി.സി.സി. സെക്രട്ടറി, കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍വാഹക സമിതിയംഗം എന്നീ നിലകളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: pandalam prathapan says more people from congress will join bjp soon