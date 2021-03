പത്തനംതിട്ട: റോബിന്‍ പീറ്ററിലൂടെ കോന്നി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്നുറച്ചാണ് അടൂര്‍ പ്രകാശ് കളത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 23 വര്‍ഷം ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത എം.എല്‍.എ.യായിരുന്നു അടൂര്‍ പ്രകാശ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കുന്നു.

കോന്നിയില്‍ എന്താകും അവസാനഫലം?

കോന്നിയില്‍ വിജയപാതയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. എന്നാല്‍, എതിര്‍പാളയങ്ങളില്‍ ചില കരുനീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോന്നിയിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും മത്സരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ധാരണയിലേക്ക് സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പി.യും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പകരം കോന്നിയില്‍ സി.പി.എമ്മിന് വോട്ട് സമ്മാനിക്കാനാണ് നീക്കം.

ഈ ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനം?

ഇത് ആരോപണമായി കാണരുത്. യാഥാര്‍ഥ്യമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യം തെളിയും. ബി.ജെ.പി.ക്ക് ലോക്‌സഭയിലും കഴിഞ്ഞ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോന്നിയില്‍ ലഭിച്ച വോട്ടുകള്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞോയെന്നും വോട്ട് ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായോയെന്നും മേയ് രണ്ടിന് തിരിച്ചറിയപ്പെടും.

കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ എത്രാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍?

2019-ലെ കോന്നി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നല്ലോ. ഇത്തവണ നാലാമതെത്തിയാലും അതിശയിക്കേണ്ട. മഞ്ചേശ്വരം മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള ധാരണയാണിത്. കോന്നിയിലെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ.സുരേന്ദ്രന്‍ വിജയിക്കും. കോന്നിയില്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളി ഇടതുപക്ഷമാണ്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ താങ്കള്‍ സജീവമായിരുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം?

ഞാന്‍ പ്രചാരണരംഗത്ത് അന്നും സജീവമായിരുന്നു. കൊട്ടിക്കലാശത്തിലുള്‍പ്പെടെ പങ്കെടുത്തു. മണ്ഡലപര്യടന തിരക്കിലായതിനാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ എന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്‍പ്പെട്ട് കാണില്ല. കോന്നിയില്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഇത്തവണ എ.ഐ.സി.സി.യുടെ നിര്‍ദേശംകൂടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തോല്‍വിക്ക് കാരണം?

അത് എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ?. ഇത്തവണ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഊര്‍ജിത നീക്കങ്ങളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസും മുന്നണിയും. ജില്ലയിലും യു.ഡി.എഫ്. മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം.

അഭിപ്രായസര്‍വേ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച്?

എല്‍.ഡി.എഫ്. വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്ന സര്‍വേഫലങ്ങളില്‍ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സര്‍വേ അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആറ്റിങ്ങലില്‍ ഞാന്‍ പരാജയപ്പെട്ടേനെ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ വിജയം എനിക്കായിരുന്നു.

