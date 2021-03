കോഴിക്കോട്: വടകരയില്‍ കെ.കെ.രമ മല്‍സരിക്കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രമ മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് യുഡിഎഫ് പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. രമ മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന വിവരം എന്‍. വേണു അറിയിച്ചു. മത്സരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വടകരയില്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ പിന്തുണ അവര്‍ക്കായിരിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ വടകര സീറ്റില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും കെ.കെ. രമ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനാല്‍ സീറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നും യു.ഡി.എഫ്. കണ്‍വീനര്‍ എം.എം. ഹസന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കെ.കെ. രമ മത്സരിക്കണം എന്ന അഭ്യര്‍ത്ഥനയോടെയാണ് വടകര സീറ്റ് ആര്‍.എം.പി.ക്ക് നല്‍കിയത്. രമ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വടകരയില്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

