കോട്ടയം: പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് മാണി സി. കാപ്പന്‍. പാലയില്‍ത്തന്നെ മത്സരിക്കും. കുട്ടനാട്ടില്‍ മത്സരിക്കാനില്ല. തോറ്റ പാര്‍ട്ടിക്ക് സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കാനാവില്ലെന്നും മാണി സി. കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു.

കുട്ടനാടും ഇല്ല, മുട്ടനാടും ഇല്ല. പാലയില്‍ മത്സരിച്ചാണ് വിജയിച്ചത്. തനിക്ക് നീന്താനറിയില്ല താന്‍ കുട്ടനാട്ടിലേക്കില്ല. ഇനിയും പാലായില്‍ത്തന്നെ മത്സരിക്കും. 27ന് എല്‍ഡിഎഫ് യോഗം ഉണ്ട്. അതില്‍ പങ്കെടുക്കും. നാലുപ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച് പിടിച്ചെടുത്ത സീറ്റാണ്. അത് തോറ്റ പാര്‍ട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് എന്‍സിപിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എ. കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേര്‍ന്നത് അസാധാരണ നടപടിയാണെന്നും മാണി സി. കാപ്പന്‍ പറഞ്ഞു.

മാണി സി. കാപ്പന്‍ വിഭാഗം നാളെ മുംബൈയിലെത്തി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ കാണും എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാലാ സീറ്റ്, മുന്നണി മാറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം മാണി സി. കാപ്പന്‍ വിഭാഗം നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും.

Content Highlights: Mani C Kappan responds about the Pala seat