കൊല്ലം: ജില്ലയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന ഏഴു സീറ്റുകളില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി ഒഴികെയുള്ള ആറിടത്തും തര്‍ക്കം തുടരുന്നു. ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപതിലേറെപ്പേര്‍ പരിഗണനയിലുണ്ട്. സാമുദായിക, ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളനുസരിച്ചുമാത്രമേ അന്തിമപട്ടിക തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ. കരുനാഗപ്പള്ളിയില്‍ കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ച കെ.പി.സി.സി.വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ആര്‍.മഹേഷ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഡി.സി.സി.പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദുകൃഷ്ണയ്ക്കുപോലും സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ്.

കൊല്ലം മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് ബിന്ദുകൃഷ്ണ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ എ ഗ്രൂപ്പില്‍നിന്ന് പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിന്റെ പേര് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍, കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ച സൂരജ് രവി എന്നിവര്‍ക്കുവേണ്ടിയും ഒരുവിഭാഗം നേതാക്കള്‍ വാദിക്കുന്നു.

പുനലൂരില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജയ്ഖാന്‍, മുന്‍ എം.എല്‍.എ. പുനലൂര്‍ മധു, തെന്മല ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ.ശശിധരന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകള്‍ക്കാണ് മുന്‍തൂക്കം. പത്തനാപുരത്ത് ജ്യോതികുമാര്‍ ചാമക്കാല, ശരണ്യ മനോജ്, പ്രയാര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെ പരിഗണിക്കുന്നു. ശരണ്യ മനോജിനുവേണ്ടി കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം.പി. ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കരയില്‍ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആര്‍.രശ്മി, പി.ഹരികുമാര്‍, ജില്ലയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള കെ.പി.സി.സി.ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പഴകുളം മധു, ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്‍.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ എന്നിവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

കുണ്ടറയില്‍ കെ.പി.സി.സി.ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷാനവാസ്ഖാന്‍, എം.എം.നസീര്‍, അന്‍സാര്‍ അസീസ്, സൈമണ്‍ അലക്‌സ് എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പ്, സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും അവസാന പേരിലേക്കെത്തുക.

ചാത്തന്നൂരില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് എന്‍.പീതാംബരക്കുറുപ്പ്, നെടുങ്ങോലം രഘു, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുണ്‍രാജ്, കല്ലട രമേശ് എന്നിവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.



അതേസമയം കൊട്ടാരക്കര സീറ്റ് തങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവുമായി ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി രംഗത്തെത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അവര്‍ കത്തുനല്‍കിയിരുന്നു. ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആര്‍.ചന്ദ്രശേഖരനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ മൂന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. 2014ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തില്‍ ആര്‍.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പേര് സജീവമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മാറ്റത്തില്‍ ആര്‍.എസ്.പി.ക്ക് സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കിയപ്പോഴാണ് ആ സാധ്യത ഇല്ലാതായത്. തുടര്‍ന്നുവന്ന നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ല. ഇത്തവണ തങ്ങള്‍ക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയേപറ്റൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഐ.എന്‍.ടി.യു.സി.

Content Highlights: Assembly election 2021 kollam The controversy continues in Congress for Who are the candidates