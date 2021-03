ഇടതുമുന്നണി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ നടക്കുമ്പോള്‍, സ്വാഗതം പറയേണ്ടിയിരുന്ന കണ്‍വീനര്‍ തൊട്ടടുത്ത തട്ടുകടയില്‍. സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലംഗംകൂടിയായ ബങ്കളം കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരനെ മൂന്നാംതവണയും സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് തട്ടുകടയില്‍ മാറിയിരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടി.ബി. റോഡിലെ ടൗണ്‍ഹാളിലായിരുന്നു കണ്‍വെന്‍ഷന്‍. ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള തട്ടുകടയിലിരുന്നാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

കണ്‍വീനറെ തട്ടുകടയില്‍ കണ്ട പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആശ്ചര്യം. കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്‍വീനര്‍സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലെ നേതാക്കളും ഇക്കാര്യമറിയുന്നത്. താന്‍ അച്ചടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നു പറഞ്ഞ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍, ഒരുവേള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമുന്നില്‍ വിതുമ്പി. ''വിഷമമുണ്ട്. മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല'' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കിസാന്‍സഭ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ച കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ സി.പി.ഐ. ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ഗോവിന്ദന്‍ പള്ളിക്കാപ്പിലിന്റെയും പേരാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും ചന്ദ്രശേഖരനെ പരിഗണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

എല്‍.ഡി.എഫ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ പത്തിലധികം ബ്രാഞ്ചു സെക്രട്ടറിമാരും വിട്ടുനിന്നു. മടിക്കൈ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇടതു മുന്നണിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം കനപ്പെട്ടത്. സി.പി.എമ്മിലും ചന്ദ്രശേഖരന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. മുന്നണിസംവിധാനത്തില്‍ സീറ്റുകിട്ടിയ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ത്തുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നുമാണ് ഇടതുമുന്നണിനേതാക്കളുടെ നിലപാട്.

Content Highlights: CPI Protest Against E. Chandrasekharan For His Third Time Candidateship