നെടുങ്കണ്ടം: ചാനല്‍ സര്‍വേകള്‍ പെയ്ഡ് സര്‍വേകളാണെന്നും ഇതില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്നും ഉടുമ്പന്‍ചോലയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി അഡ്വ.ഇ.എം.ആഗസ്തി.

ഉടുമ്പന്‍ചോലയില്‍ എം.എം.മണി ജയിച്ചാല്‍ താന്‍ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുമെന്നും ആഗസ്തി പറഞ്ഞു. മറിച്ചായാല്‍ ചാനല്‍ മേധാവി തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ നരേന്ദ്രമോദി ചാനലുകളെ വിലയ്‌ക്കെടുത്തപോലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെന്നും ആഗസ്തി ആരോപിച്ചു.

content highlights: Will tonsure head if Mani wins says em augusthy