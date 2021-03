ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം. ആര്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കം എന്ന് പറയാനാകാത്ത സാഹചര്യം. ഒരേ പോരാളികള്‍ മുന്നണി മാറി വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ എന്താകും ഇടുക്കിക്കാരുടെ ഉത്തരം. നാല് തവണ ഇടുക്കിക്കാര്‍ ജയിപ്പിച്ചത് യുഡിഎഫുകാരനായ റോഷി അഗസ്റ്റിനെയാണ്. ഇത്തവണ റോഷി ഇടതിനൊപ്പമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തോറ്റ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ് ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് ബാനറില്‍ ജയം കൊതിക്കുന്നു.

ഇടതു വേണോ അതോ വലതു വേണോയെന്ന് വോട്ടര്‍മാരെ ആകെക്കൂടി കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാക്കുന്ന മത്സരമാണ് ഇടുക്കിയില്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം വിജയമാണ് റോഷിയുടെ ലക്ഷ്യം. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയത്തില്‍ കുറഞ്ഞെതൊന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്‍.ഡി.എ. ബി.ഡി.ജെ.എസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഇടുക്കി സീറ്റില്‍ അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. 2016-ലും ബി.ഡി.ജെ.എസ്. തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിച്ചത്. അന്ന് ബിജു മാധവന്‍ ആയിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ഥി.

ലക്ഷണമൊത്ത യു.ഡി.എഫ്. മണ്ഡലമായ ഇടുക്കിയില്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി.എഫിന് ലഭിച്ച മേല്‍ക്കൈ റോഷിക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ 2019 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസിന് മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഈ കണക്ക് ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിനും യു.ഡി.എഫ്. ക്യാമ്പിനും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു.

മണ്ഡലത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നാലുവട്ടം വിജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് റോഷി അഗസ്റ്റിന്. ആ ആത്മവിശ്വാസം ഇടതു മുന്നണിക്ക് നല്‍കുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. മുന്നണി മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന വോട്ട് ബാങ്കിലെ ചോര്‍ച്ച ഇടതുപക്ഷത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വോട്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ബാലന്‍സ് ചെയ്യാനാവുമെന്നാണ് റോഷിയുടെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും കണക്കു കൂട്ടല്‍. അതേസമയം, നേതാവ് മുന്നണി മാറിയെന്നു കരുതി അനുയായികളുടെ വോട്ട് മറുപക്ഷത്തേക്ക് പോകില്ലെന്നാണ് യു.ഡി.എഫ്. ക്യാമ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

ഇടുക്കി ലക്ഷണമൊത്ത യു.ഡി.എഫ്. മണ്ഡലമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. 1977-ലാണ് മണ്ഡലം രൂപീകൃതമാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന പത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒമ്പതുവട്ടവും യു.ഡി.എഫിനായിരുന്നു വിജയം. ഇതില്‍ തന്നെ ആറുതവണ കേരള കോണ്‍ഗ്രസും മൂന്നുതവണ കോണ്‍ഗ്രസും വിജയിച്ചു. 1996-ല്‍ സുലൈമാന്‍ റാവുത്തറിലൂടെയാണ് ഇടുക്കിയില്‍ ഒരേയൊരു തവണ എല്‍.ഡി.എഫ്. വിജയിച്ചത്.

ഭൂവിനിയോഗ ചട്ടം, ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങള്‍, കാര്‍ഷിക മേഖലയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തില്‍ ഇത്തവണ ചര്‍ച്ചയാവുക. കൂടാതെ, പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇടംപിടിക്കും. ഭൂവിനിയോഗ ചട്ടം എന്ന വലിയ കടമ്പയെയും ഇരു കൂട്ടര്‍ക്കും അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഭൂവിനിയോഗ ചട്ട വിഷയത്തില്‍ പരസ്പരം ആരോപണം ഉയര്‍ത്തുകയാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും. ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയവും ദുര്‍ബലമായതാണ് ഇത്തവണത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കാണോ മുന്നണിക്കാണോ ഇടുക്കിക്കാര്‍ വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അറിയാം. അത് റോഷിയുടേയും ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിന്റെയും ജനവിധി നിശ്ചയിക്കും. വോട്ട് കൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന ബിഡിജെഎസ് ആരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കും. കണ്ടറിയണം

ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2016 യുഡിഎഫ്- ഭൂരിപക്ഷം 9333 യുഡിഎഫ് 60556 എൽഡിഎഫ് 51223 എൻഡിഎ 27403 ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ 2019 യുഡിഎഫ്-ഭൂരിപക്ഷം 20982 യുഡിഎഫ് 71218 എൽഡിഎഫ് 50290 എൻഡിഎ 10891 തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 എൽഡിഎഫ്-ഭൂരിപക്ഷം 2198 യുഡിഎഫ് 57114 എൽഡിഎഫ് 59312 എൻഡിഎ 12615

