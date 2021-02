തിരുവനന്തപുരം : നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ, സീറ്റ് വിഭജന വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ സിപിഎം നേതൃയോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. വിജയസാധ്യത പരിഗണിച്ച് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കണോ എന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ മൂന്നു ദിവസമായി ചേരുന്ന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സംസ്ഥാന സമിതി യോഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും.

ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗവും നടക്കും. പ്രകടന പത്രിക സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം ഈ യോഗങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകും. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 13, 14 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന ജാഥകളില്‍ ആരൊക്കെ അംഗമാകണം എന്നതു സംബന്ധിച്ചും തീരുമാനമുണ്ടാകും.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗം, എല്‍ജെഡി എന്നീ കക്ഷികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട സീറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തില്‍ ഉണ്ടാകും. സിപിഎമ്മിന്റെ ചില സീറ്റുകള്‍ ഈ കക്ഷികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. ഏതൊക്കെ സീറ്റുകളാണ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതെന്നത് സംബന്ധിച്ചും പാലാ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ചും ചര്‍ച്ച നടക്കും.

മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളില്‍ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടും അതിലധികവും തവണ മത്സരിച്ചവര്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കും. ചില സീറ്റുകളില്‍ നിലവിലുള്ള എംഎല്‍എമാര്‍ തന്നെ മത്സരിച്ചാലേ ജയിക്കൂ എന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അത്തരം സീറ്റുകളില്‍ ഈ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും.

Content Highlights: CPM leadership meetings begin; Candidate and seat allocation issues will be discussed