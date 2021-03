പറവൂര്‍: സിപിഐ വിമത നീക്കത്തില്‍ പറവൂരിലും കൂട്ടരാജി. പറവൂരിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ പ്രതിഷധിച്ച് സിപിഐ ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗം രമ ശിവശങ്കരന്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു.

പറവൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ എം.ടി. നിക്‌സണെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സി.പി.ഐ. ജില്ലാ കൗണ്‍സില്‍ അംഗത്തിന്റെ രാജി. കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റു കൂടിയായ രമ ശിവശങ്കരനാണ് സി.പി.ഐ. ഭാരവാഹിത്വവും അംഗ്വതവും രാജിവച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജില്ലയിലെ സി.പി.ഐ. നിലപാടുകളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്നതായി ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സി.പി.ഐ. പറവൂര്‍ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത പേരുകളില്‍ ഇവരുടെ പേരും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. അവസാന നിമിഷം രമ ശിവശങ്കരനെ പരിഗണിക്കുന്നതായും വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ജില്ലയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില്‍ ആദ്യകാലത്ത് മുന്‍നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കെ.സി. പ്രഭാകരന്റെ മകളാണ് രമ. അഖിലേന്ത്യ കിസാന്‍ സഭാ ദേശീയ കൗണ്‍സിലംഗമാണ്. പറവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി.പി.ഐ.യുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്‍ന്ന ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. രാജുവിന് എതിരേ മണ്ഡലത്തിലുടനീളം പ്രതിഷേധ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വടക്കേക്കര, ഏഴിക്കര, തുരുത്തിപ്പുറം മേഖലകളിലാണ് 'സേവ് സി.പി.ഐ, സേവ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്' എന്ന പേരുകളില്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

തുടര്‍ച്ചയായി നാലു തവണ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പറവൂരില്‍ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകന്‍ എന്‍.എം. പിയേഴ്സണെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കണമെന്ന് സി.പി.ഐ.യിലെ ഒരുവിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നീക്കത്തിന് തത്ത്വത്തില്‍ സി.പി.എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, പറവൂര്‍ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആദ്യപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം എം.ടി. നിക്‌സന്റെ പേരാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രധാനമായും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ലിസ്റ്റ് തിരിച്ചയച്ചെങ്കിലും രണ്ടാമതും നിക്‌സന്റെ പേരുതന്നെ നിര്‍ദേശിക്കുകയും നേതൃത്വം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു.

തത്കാലത്തേക്ക് മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലേക്കില്ല. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പര്‍ട്ടികള്‍ തന്നെ സമീപച്ചതായും രമ ശിവശങ്കരന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: CPI Paravoor rebels and resignation after the candidate list