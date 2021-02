കോട്ടയം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കത്തോലിക്കാ സഭ. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് മാര്‍ പെരുന്തോട്ടമാണ് ദീപിക പത്രത്തില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സഭയോട് ആലോചിച്ചു വേണമെന്ന പരോക്ഷ നിര്‍ദേശമാണ് ലേഖനത്തിലുള്ളത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളാക്കണമെന്നും ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

സമുദായത്തോട് കൂറില്ലാത്തവരും സഭാ വിരുദ്ധരും പലപ്പോഴും സമുദായത്തിന്റേയും സഭയുടേയും പേരിൽ ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്താറുണ്ട്. അവര്‍ സമുദായത്തിന് എതിരായ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമുദായ വിരുദ്ധരെ ഒരിക്കലും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തില്‍ പരിഗണിക്കരുത്. സമുദായ വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും ആദര്‍ശങ്ങളും ഉള്ളവര്‍ സമുദായത്തിന്റെ പേരില്‍ നിയമസഭയില്‍ കടന്നുകൂടുന്നത് സമുദായത്തിന് നന്മ ചെയ്യില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ആപത്കരവുായിരിക്കുമെന്നും ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

വിശ്വാസം കൊണ്ടും ജീവിതംകൊണ്ടും സമുദായത്തോട് കൂറില്ലാത്തവരും ശത്രുതാമനോഭാവത്തോടെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുമായ ചില സമുദായാംഗങ്ങള്‍ സമുദായ വിരുദ്ധത വളര്‍ത്തുന്നതായും ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ന്യൂപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച നെഹ്‌റുവിന്റെ വിശാല വീക്ഷണം ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Consult with the church in deciding candidates Kerala Assembly Election 2021