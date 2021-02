തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി നേതൃത്വം ഉറപ്പുകള്‍ നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്‍ഡിഎയില്‍ സജീവമാകുമെന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.സി. തോമസ്. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുമ്പ് ഉറപ്പുനല്‍കിയ കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനം വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എന്‍ഡിഎയില്‍ സജീവമാകാതെ മാറി നിന്നതെന്നും ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങള്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജനപക്ഷം നേതാവ് പി.സി ജോര്‍ജിനെ എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹവും കൂടെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പി.സി തോമസ് പറഞ്ഞു.

ഒരിടയ്ക്ക് യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു. ഇപ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎ യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്‍ഡിഎയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചോ?

എന്‍ഡിഎയുമായി ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പോയിരുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങളില്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് സജീവമല്ലാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ചില സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകാതെ അത് നീണ്ടു പോയതിനാലാണ് അത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. മനഃപൂര്‍വം നീണ്ടുപോയതല്ല, അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു.

എന്‍ഡിഎയില്‍ സജീവമാകാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് യുഡിഎഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരുതീരുമാനവും ഞങ്ങള്‍ എടുത്തിരുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ മറ്റൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറച്ചുകാണുന്നില്ലെന്നും മുന്നണിയില്‍ സജീവമാകണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ പുറത്ത് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന നേതൃവുമായുള്ള ചര്‍ച്ചക്ക് ശേഷം മുന്നണിയില്‍ സജീവമാകാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാസര്‍കോട് നിന്നാരംഭിച്ച വിജയ രഥയാത്രയുടെ ആരംഭ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന എന്‍ഡിഎ യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തു.

മുന്നണിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ?

എന്‍ഡിഎയുടെ ഘടകക്ഷികള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് എന്‍ഡിഎ ദേശീയ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്‍ദേശം. അത് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീണ്ടുപോയി. ഘടകക്ഷികളെ പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍ക്കും സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാകുന്നത് രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം നീണ്ടുപോയതോടെയാണ് ഞങ്ങള്‍ എതിര്‍പ്പറിയിച്ചത്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ഇന്നലെ കൂടിയ എന്‍ഡിഎ യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

വിജയ രഥയാത്ര എന്‍ഡിഎ യാത്രയായി നടത്താതെ ബിജെപി യാത്രയായി നടത്തുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നോ?

അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവര്‍ പറഞ്ഞത് ചില കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എന്‍ഡിഎ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത് എന്‍ഡിഎ യാത്രയായി ആരംഭിക്കുമായിരുന്നു. യോഗം കൂടുന്നത് നീണ്ടുപോവുകയും മറ്റുള്ള യാത്രകള്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബിജെപി രഥയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ യാത്ര എത്തുന്ന ജില്ലകളില്‍ അതാത് ജില്ലകളിലെ എന്‍ഡിഎ ഭാരവാഹികളെ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എത്രത്തോളം വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട്?

പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും രണ്ട് പ്രബല മുന്നണികളാണ് കേരളത്തില്‍ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. ഇതിനിടയില്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 2004ല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എനിക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞതവണ ഒ. രാജഗോപാലിന് നിയമസഭയിലേക്ക് ജയിക്കാനായി. ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ രണ്ട് വിജയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അടിത്തറ വിപൂലീകരിക്കപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും ബിജെപിക്ക് ബഹുജന പിന്തുണ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പിന്തുണയും എന്‍ഡിഎ കക്ഷികളുടെ ശക്തിയും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയവുമൊക്കെ നടത്താമെങ്കില്‍ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ഭരണത്തിലേക്ക് വരാന്‍ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പരമാവധി സീറ്റുകള്‍ നേടാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. അതില്‍ വിജയിക്കണം. എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേയുള്ള ധാരണ.

ബിജെപിയിപ്പെട്ട സഭാ നേതൃത്വവുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നല്ലോ, ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ബിജെപിയോട് അനുഭാവം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ബിജെപിയോടോ എന്‍ഡിഎയോടോ അങ്ങനെ വിരോധമില്ല. അങ്ങനെ വിരോധമില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണല്ലോ എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി 2004ല്‍ മത്സരിച്ച് ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീക്കം കണ്ടുനോക്കുമ്പോള്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒട്ടും അടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത മുന്നണിയല്ല എന്‍ഡിഎ. അവര്‍ക്ക് പരാതികളുള്ള സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുവെന്ന തോന്നല്‍ അവരിലുണ്ട്. അതിനനുകൂലമായി ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് വര്‍ധിച്ച് വരുന്നുമുണ്ട്.

നിയമസഭയില്‍ സീറ്റ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎം- ബിജെപി ധാരണ ഉണ്ടെന്ന പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

അതൊക്കെ കളവാണെന്നതാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായത്. എല്‍ഡിഎഫിന്റെ തീവ്ര ശ്രമം ഒരു സീറ്റും പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടര്‍ഭരണം നേടുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോള്‍ സീറ്റുകളില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ തയ്യാറാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോള്‍ ഒരു ലാഭവുമില്ലാതെ ബിജെപി എന്തിനാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത്. അതിനും പോകില്ല.

കേരളത്തിന് പുറത്ത് കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുന്ന പാര്‍ട്ടികളാണ് കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഎമ്മും. എന്നിട്ട് കേരളത്തില്‍ മാത്രം അല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ. എന്‍ഡിഎ രണ്ടു മുന്നണികളെയും എതിര്‍ത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. മറ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ എത്തിക്കാന്‍ ഏത് പാര്‍ട്ടിയും ശ്രമിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 52 പേരാണ് സിപിഎമ്മില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ബിജെപിയിലേക്കെത്താന്‍ സാധ്യത സിപിഎമ്മില്‍ നിന്നാണ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും ആളുകള്‍ വരും. പുതുച്ചേരിയിലേതുപോലെ അധികാരമുള്ളിടത്തേക്ക് അവര്‍ പോകും.

പക്ഷേ കേരളത്തില്‍ ഈയൊരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. രണ്ട് കൂട്ടരും അധികാരത്തിലെത്താന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താല്‍ രണ്ടുകൂട്ടര്‍ക്കും അത് ഭീഷണിയായി തീരും. അതിനവര്‍ തയ്യാറാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ജനങ്ങള്‍ വെറുതേ വിടില്ല.

പി.സി ജോര്‍ജിനെ എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?

അദ്ദേഹം വന്നുകൂടായ്കയില്ല. പിസി. ജോര്‍ജ് മാത്രമല്ല എല്‍ഡിഎഫിലും യുഡിഎഫിലും താത്പര്യമില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുപോലും എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് വരാന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. പി.സി. ജോര്‍ജ് വരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് വരാന്‍ ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. അക്കാര്യം ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പി.സി ജോര്‍ജ് ഇതുവരെ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഷോണ്‍ ജോര്‍ജുമായും ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും.

content highlights: BJP leadership assured that problems would be solved says PC Thomas