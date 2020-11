പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ മോഡി മത്സരിക്കുന്നു, അതും സി.പി.എം. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി. മലയാലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനിലാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ മോഡി സി.പി.എമ്മിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ജിജോ മോഡി എന്നതാണ് മുഴുവന്‍ പേരെങ്കിലും അടുപ്പമുള്ളവരും കൂട്ടുകാരും മോഡി എന്നാണ് ഈ യുവനേതാവിനെ വിളിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരേ പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ നേതാക്കള്‍ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ ആ മോദിയല്ല, നമ്മുടെ മോഡി എന്ന് പറയേണ്ടിവരുന്നതും സാധാരണം.

മോഡിയില്‍ എന്ന കുടുംബപേരാണ് പിതാവ് ജോര്‍ജ് മോഡിയില്‍ പരിഷ്‌കരിച്ച് മോഡി എന്നാക്കിയതെന്ന് ജിജോ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ജോര്‍ജ് മോഡിയില്‍ എന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പേര്. മിക്കവരും ജോര്‍ജ് മോഡി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ക്കുമ്പോളാണ് തന്റെ പേര് ജിജോ മോഡി എന്നാക്കിയത്. സ്‌കൂള്‍ കാലത്ത് പേര് പറഞ്ഞ് ഹാജര്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ അധ്യാപകരെല്ലാം ഒന്നുകൂടി പേര് ചോദിച്ച് ഉറപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പേര് വേണ്ടെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീടങ്ങോട്ട് മോഡിയെന്ന പേര് പോസിറ്റാവായി മാറിയെന്നും ജിജോ പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി. നേതാവ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര് ഇന്ത്യയാകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ പത്തനംതിട്ടയിലെ മോഡിയും നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കൗതുകമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ പോയപ്പോള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആളാണല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആളാണെന്നായിരുന്നു ജിജോയുടെ ഉത്തരം. പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ മോദിക്കെതിരേ വിമര്‍ശനമുന്നയിക്കുന്ന നേതാക്കള്‍ എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മുടെ മോഡിയെക്കുറിച്ചല്ലട്ടോ എന്നാണ് ആ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍. എന്തായാലും പേരിലെ വ്യത്യസ്ത കൊണ്ട് ഒരിക്കല്‍ പരിചയപ്പെട്ടവരാരും മറക്കില്ലെന്ന് ജിജോ മോഡി പറയുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവായ ജോര്‍ജ് മോഡിയുടെ മകനാണ് ജിജോ മോഡി. കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവമുള്ള കുടുംബത്തില്‍നിന്നാണ് ജിജോ മോഡി ചെങ്കൊടിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയത്. 15-ാം വയസ്സില്‍ എസ്.എഫ്.ഐ.യിലൂടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം. ബി.കോം വിദ്യാര്‍ഥിയായിരിക്കെ കോന്നി വി.എന്‍.എസ്. കോളേജില്‍ യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാനായി. എസ്.എഫ്.ഐ. ഏരിയ പ്രസിഡന്റായും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. മേഖല പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തോളം ജോലിചെയ്തു. ഒടുവില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് മുഴുവന്‍ സമയ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്കിറങ്ങി. നിലവില്‍ സി.പി.എം. കോന്നി താഴം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, കോന്നി മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് ആശയപരമായി വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനോട് ബഹുമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. ആ പേര് കൊണ്ടാണ് താനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും പിതാവ് ചാര്‍ത്തി നല്‍കിയ മോഡി എന്ന പേര് തന്റെ മക്കള്‍ക്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് ജിജോ. സൈനിക മോഡി, നൈനിക മോഡി എന്നിങ്ങനെയാണ് ജിജോയുടെ മക്കളുടെ പേരുകള്‍. ഭാര്യ മോനിഷ.

കെ.എസ്.യുവിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായ സാമുവേല്‍ കിഴക്കുംപുറമാണ് മലയാലപ്പുഴയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി. ബി.ജെ.പി. കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജി. മനോജ് എന്‍.ഡി.എ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും മത്സരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ് മലയാലപ്പുഴ ഡിവിഷന്‍.

