കൊച്ചി: എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ കൂടുതല്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ കൈയടക്കി ട്വന്റി ട്വന്റി. കിഴക്കമ്പലവും കടന്നാണ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ തേരോട്ടം. ഇത്തവണ ജനവിധി തേടിയ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം നേടാനായിട്ടുണ്ട്.

ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനാലില്‍ പത്തിടത്തും ട്വന്റി ട്വന്റി നേടി. മഴുവന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ആറിടത്തും കുന്നത്തുനാട് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇതുവരെ ആറിടത്തും ട്വന്റി ട്വന്റിക്കാണ് വിജയം. കിഴക്കമ്പലത്തും മുന്നേറുകയാണ്. അതേസമയം കിഴക്കമ്പലത്തെ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ച വാര്‍ഡിലും ട്വന്റി ട്വന്റി വിജയിച്ചു.

2015 ല്‍ കിഴക്കമ്പലത്ത് മൂന്ന് മുന്നണികളേയും പിന്നിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഭരണം പിടിച്ചത്. 19ല്‍ 17 ഉം സീറ്റുകള്‍ നേടിയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി കിഴക്കമ്പലം ഭരിച്ചത്. ഇത്തവണയും കിഴക്കമ്പലത്ത് ആദ്യ ഘട്ടം മുതല്‍ ട്വന്റി ട്വന്റി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുകയാണ്. ജനവിധി തേടിയ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും മികച്ച മുന്നേറ്റം ഇതുവരേയും നേടാന്‍ ട്വന്റി ട്വന്റിക്കായിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Twentuy 20 leading in five panchayth of Ernakulam