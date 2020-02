ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ ബട്‌ല ഹൗസ് ഏറ്റുമുട്ടലും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയേയും ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിയേയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണകൂടമാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബട്‌ല ഹൗസ് ഭീകരര്‍ക്കുവേണ്ടി വിലപിക്കുകയും ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തിയ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ദ്വാരകയിലും കര്‍കര്‍ദൂമയിലും നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബട്‌ല ഹൗസ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

2008 സെപ്റ്റംബറില്‍ ജാമിയ നഗറിലെ ബട്‌ല ഹൗസില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരരും ഡല്‍ഹി പോലീസും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയത്.

പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹിയുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കുകയും സൈന്യത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാരാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ വേണ്ടത്. ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ നിലപാടിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തിയ നേതാക്കളെ ഡല്‍ഹിക്ക് വേണ്ട. അവരുടെ പ്രസ്താവനകള്‍ ശത്രുക്കള്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആയുധമാക്കി.

സൈന്യത്തിന്റെ കരുത്തിനെ കോണ്‍ഗ്രസും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും സംശയിച്ചു. മിന്നലാക്രമണവും വ്യോമാക്രമണവും നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ അധികാരത്തില്‍ ഇരുന്നവര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കണം. അത്തരം പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരായ രോഷം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് താമര ചിഹ്നത്തില്‍ വിരലമര്‍ത്തി പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Those who cry for Batla House terrorists can't develop Delhi - Modi