ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 62.59 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍. വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായി 22 മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും പോളിങ് ശതമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ തയ്യാറാകാത്തതില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആരോപണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ തള്ളി.

'ഇത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, അത് അന്തിമമായപ്പോള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചു.' - മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായ രണ്‍ബീര്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു. റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ തിരക്കിലായിരുന്നെന്നും ഡാറ്റ മുഴുവന്‍ ശേഖരിച്ചത് രാത്രിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അന്തിമ കണക്ക് പുറത്ത് വന്നത് 'നല്ല സമയ'ത്താണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അന്തിമ കണക്കുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. 'തികച്ചും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോളിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം അവര്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് വോട്ടെടുപ്പ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിടാത്തത്?' എന്നാണ് കെജ് രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളില്‍ അനാവശ്യ ഇടപെടല്‍ നടത്താല്‍ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിച്ച ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ഇതിന് തെളിവായി രണ്ടുവീഡിയോകളും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിംഗ് ബാബര്‍പൂരിലെ ഒരു പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംശയമുന്നയിക്കപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങള്‍ റിസര്‍വ് മെഷീനുകളാണെന്നും അവ പോളിംങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി. വീഡിയോയില്‍ കണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും രണ്ട് സെറ്റ് മെഷീനുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങിയ ആദ്യമണിക്കൂറുകളില്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ പോളിങ് ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പിന്നീടത് ഉയര്‍ന്നു. ആറുമണിയോടെ 57.06 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില ബൂ്ത്തുകളില്‍ പോളിങ് തുടരുകയാണെന്നും അതിനാല്‍ ഇത് അന്തിമമല്ലെന്നുമാണ് കമ്മിഷന്‍ അപ്പോള്‍ അറിയിച്ചത്.

Content Highlights: The turnout in the Delhi assembly election was 62.59 per cent