ന്യൂഡല്‍ഹി : വോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും പോളിങ് ശതമാനം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ തയ്യാറാകാത്തതില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി. അന്തിമ വോട്ടിങ് ശതമാനം എത്രയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വൈകുന്നതിലാണ് ആം ആദ്മി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

'തികച്ചും ഞെട്ടിക്കുന്നത്' എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നടപടിയെ അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വോട്ടിങ് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്താത്തത്? ' കെജ്‌രിവാള്‍ ചോദിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ആരോപണവുമായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി എംപി സഞ്ജയ് സിങ്ങും രംഗത്തെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നടപടിയില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച സഞ്ജയ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനെ എഎപി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച ആറുമണിക്കാണ് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിങ് അവസാനിച്ചത്. ഏകദേശം 22 മണിക്കൂറുകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും വോട്ടിങ് ശതമാനത്തെ കുറിച്ചുളള ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ വോട്ടിങ് ശതമാനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരും. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ആറുമണിയോടെ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 57.06 ശതമാനം വോട്ടാണെന്നും 103 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോളിങ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് സമഗ്രമല്ലെന്ന് കമ്മിഷന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വോട്ടിങ് ശതമാനം 61.43 ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആപ്പിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.17ന് ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ വക്താവ് ഷേയ്ഫാലി ശരണ്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എഴുപത് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 2,700 പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളും 13,000 പോളിങ് ബൂത്തുകളുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ഭരണത്തുടര്‍ച്ച നേടുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

