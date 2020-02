ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളല്ല ശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യരംഗത്തെ പുരോഗതി മാത്രമേ രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കൂ എന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ഷഹീന്‍ ബാഗ് വെടിവെപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എഎപിക്കെതിരെ അമിത് ഷാ വിലകുറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തിന് പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് കുതിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രകൃതി-മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. എന്നാല്‍ മോശം വ്യവസ്ഥിതിയും മോശം രാഷ്ട്രീയവും അതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ള വളര്‍ച്ചയാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുക. മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്കെതിരായി ഹിന്ദുക്കളെ തിരിച്ചുവിടുന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് പുരോഗതിയുണ്ടാവില്ലെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഷഹീന്‍ ബാഗിലെ വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തെ എഎപിക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടാന്‍ ബിജെപി നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന ശ്രമത്തെയും കെജ്‌രിവാള്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്തെത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അമിത് ഷാ വിലകുറഞ്ഞ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ആരോപിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എഎപിയും ബിജെപിയും തമ്മില്‍ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്‌. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് പര്‍വേഷ് വര്‍മ രംഗത്തെത്തി. തുടര്‍ന്ന് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന്റെ പേരില്‍ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

