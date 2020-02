ഡല്‍ഹിയില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കവെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി മുന്നേറുകയാണ്. അമിത്ഷാ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കേന്ദ്രനേതാക്കള്‍ നേരിട്ടിറങ്ങിയിട്ടും പതറാതെയാണ് എഎപിയുടെ മുന്നേറ്റം. ഇതിനോടകം ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വലിയ ആവേശത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു.

അതിനിടെയാണ് 2024-ലെ പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മോദിയുടെ എതിരാളി കെജ്‌രിവാള്‍ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബാനറുമേന്തിയുള്ള ഒരു ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചിത്രം ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നത്.

An Aam Aadmi Party supporter at party office in Delhi. #DelhiResults pic.twitter.com/7WhhzIhQao — ANI (@ANI) February 11, 2020

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഡല്‍ഹി അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും പ്രധാനമന്ത്രിയായ മോദിയും ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു. കേന്ദ്രനിലപാടുകളോടാണ് കെജ്‌രിവാള്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ ബിജെപിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്ക് പകരം കേന്ദ്ര നേതാക്കളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്.

2013 ല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ബിജെപി നീക്കത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായി വന്നത് മുതല്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ബിജെപിയുടെ ശക്തരായ എതിരാളിയാണ്. 2014 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായി കെജ്‌രിവാള്‍ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിവും കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്നിലാക്കി രണ്ടാം സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു.

Content Highlights: Kejriwal against modi in 2024 Lok Sabha election banner goes viral